Учреждения культуры Ростовской области перевели на карантин



В Ростовской области продолжают вводить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.



Так, учреждениям культуры Дона рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий. Кроме того, приостанавливаются выезды творческих коллективов и воспитанников детских школ искусств в другие города и регионы.

- Учреждения культуры продолжают работать, в том числе в режиме удаленного доступа: проводятся онлайн-трансляции концертов и спектаклей, онлайн-семинары, обеспечен удаленный доступ к фондам библиотек, - рассказали в правительстве Ростовской области.[i][/i]



Например, на сайте Ростовской государственной филармонии прошла онлайн-трансляция концерта с участием народного артиста СССР Юрия Башмета, а Ростовский музыкальный театр провёл онлайн-трансляцию оперы «Хованщина».



Напомним, что в Ростовской области действует режим повышенной готовности. С 16 марта введён запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек.



Добавим, что, по данным на 23 марта, в Ростовской области не зарегистрировано случаев заражения коронавирусной инфекцией. Под наблюдением медиков находятся 1 033 человека. За весь период медицинским наблюдением было охвачено 1 614 человек, снят с наблюдения 581 человек.