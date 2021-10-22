В центре Ростова появился открытый люк на проезжей части

В центре Ростова-на-Дону на проезжей части появился еще один открытый люк. Фото очередной ловушки для автомобилистов очевидцы опубликовали в социальных сетях 25 октября.Открытый люк горожане обнаружили на улице Красноармейской - в районе пересечения с проспектом Ворошиловским. Это одна из центральных и самых загруженных дорог. Тысячи автомобилистов каждый день рискуют попасть колесом в яму, особенно в час пик или темное время суток.Не исключено, что вскоре водители поставят в люк ветки, чтобы предупредить остальных об опасности. Как правило, в ямы попадают многие автомобилисты, прежде чем там установят крышки.