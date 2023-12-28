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В Ростове в Нахичевани провалился асфальт

В Ростове в Нахичевани провалился асфальт
В Ростове-на-Дону в Нахичевани провалился асфальт. Кадрами дорожной катастрофы поделились горожане в социальных сетях 28 декабря.

Яма образовалась на пересечении улицы Рябышева с улицей 30-я Линия. По словам местных жителей, глубина провала составляет более 30 сантиметров, а ширина – около 40 сантиметров.

Проезжая участок, можно пробить колеса, погнуть диски или повредить ходовую. Неравнодушные люди решили предупредить водителей об опасном участке. Они поставили в качестве аварийного знака электросамокат и воткнули в яму палку.

Горожане просят как можно скорее решить проблему, пока покрытие не разрушилось еще сильнее.
Фото: социальные сети
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