В Ростове в Нахичевани провалился асфальт

Фото: социальные сети

В Ростове-на-Дону в Нахичевани провалился асфальт. Кадрами дорожной катастрофы поделились горожане в социальных сетях 28 декабря.Яма образовалась на пересечении улицы Рябышева с улицей 30-я Линия. По словам местных жителей, глубина провала составляет более 30 сантиметров, а ширина – около 40 сантиметров.Проезжая участок, можно пробить колеса, погнуть диски или повредить ходовую. Неравнодушные люди решили предупредить водителей об опасном участке. Они поставили в качестве аварийного знака электросамокат и воткнули в яму палку.Горожане просят как можно скорее решить проблему, пока покрытие не разрушилось еще сильнее.