Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове со здания на Большой Садовой начали отлетать куски фасада

В Ростове со здания на Большой Садовой начали отлетать куски фасада
В Ростове на Большой Садовой с фасада здания начали отлетать фрагменты. Об этом сообщают местные жители 31 января.

Напомним, что подобная история с домом № 160 была еще в 2022 году. Тогда жители здания заявили, что проблема облицовки появилась в результате некачественного капремонта.

Видимо, ситуацию так и не исправили. Опасный участок огородили сигнальной лентой, которую уже частично сорвали. К счастью, пока пострадавших нет.

Здание было построено в 1909 году, не является объектом культурного наследия.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика