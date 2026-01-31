В Ростове со здания на Большой Садовой начали отлетать куски фасада

Фото: соцсети

В Ростове на Большой Садовой с фасада здания начали отлетать фрагменты. Об этом сообщают местные жители 31 января.Напомним, что подобная история с домом № 160 была еще в 2022 году. Тогда жители здания заявили, что проблема облицовки появилась в результате некачественного капремонта.Видимо, ситуацию так и не исправили. Опасный участок огородили сигнальной лентой, которую уже частично сорвали. К счастью, пока пострадавших нет.Здание было построено в 1909 году, не является объектом культурного наследия.