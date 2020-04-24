В центре Ростова на полдня отключат свет

Центр Ростова 28 апреля обесточат на полдня. Об отключении сообщает «Донэнерго».Электроэнергии не будет с 9 до 15 часов по адресам:- проспект Буденновский, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39/48;- улица Большая Садовая, 37, 39, 39/4, 41;- переулок Островского, 56 и 62.Плановое отключение проводится в рамках подготовки к отопительному сезону.Напомним, что региональные власти запретили проводить плановые работы, связанные с отключением коммунальных ресурсов в период режима самоизоляции. Но 26 апреля в постановление правительства № 272 были внесены изменения. Из документа убрали пункт «не проводить планово-предупредительную работу, связанную с ограничением предоставления жилищно-коммунальных услуг».