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В центре Ростова на полдня отключат свет

В центре Ростова на полдня отключат свет
Центр Ростова 28 апреля обесточат на полдня. Об отключении сообщает «Донэнерго».

Электроэнергии не будет с 9 до 15 часов по адресам:
- проспект Буденновский, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39/48;
- улица Большая Садовая, 37, 39, 39/4, 41;
- переулок Островского, 56 и 62.
Плановое отключение проводится в рамках подготовки к отопительному сезону.

Напомним, что региональные власти запретили проводить плановые работы, связанные с отключением коммунальных ресурсов в период режима самоизоляции. Но 26 апреля в постановление правительства № 272 были внесены изменения. Из документа убрали пункт «не проводить планово-предупредительную работу, связанную с ограничением предоставления жилищно-коммунальных услуг».

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