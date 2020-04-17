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Свет отключат на нескольких улица Ростова на неделе

Свет отключат на нескольких улица Ростова на неделе
Несколько улиц Ростова обесточат в начале недели. Работы проведут для исключения аварий. График отключений опубликовало «Донэнерго».

В понедельник, 20 марта, с 13:00 до 17:00 электричества не будет на улице Юфимцева, 6/1, 10/1, 10/2, 12/2, а во вторник, 21 марта, в тот же промежуток времени – на проспекте Космонавтов, 10, 12, 10/1, 10/2, 10/3, 12А и 12/2.

В среду, 22 апреля, в период времени с 13:00 до 17:00 обесточат дома по следующим адресам: улица Жмайлова, 13, 13/1, 15; Нансена, 201-247, Сельская, Калиновская, Турмалиновская, 21-57, 16-56; проспект Стачки, 208, 208/1, 210; переулок Обуховский, 2-20 и Партизанский.

В четверг, 23 апреля, работы для исключения аварий проведут на улице Жмайлова, 13, 13/2, 15, Дачная, 12, 12/1-12/8, Медицинская, Соловьиная, Таганрогская и на проспекте Стачки, 208, 208/1, 210.

Напомним, в Ростове во время режима самоизоляции запрещены все плановые работы, связанные с электросетью. Горожане могут остаться без света, только если в доме произошла авария.

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