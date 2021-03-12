Жители Ростова просят вернуть фонтан на площадь Ленина

Жители Ростова-на-Дону просят вернуть фонтан на площадь Ленина. Соответствующая инициатива появилась на городском портале.– Предлагаю восстановить на площади Ленина фонтан, высадить небольшой сквер. Уверена, что очередной торговый центр не нужен жителям города, ведь рядом есть ТЦ «Рио», ларьки в переходе, рынок, – написала горожанка Екатерина Морозова.Ее предложение поддержали уже 242 ростовчанина. Чтобы власти рассмотрели инициативу, она должна набрать 500 голосов.Накануне стало известно, что департамент архитектуры дал разрешение предпринимательнице Зухре Бугровой на строительство на пересечении проспектов Ленина и Нагибина двухэтажного магазина.