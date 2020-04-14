В центре Ростова из-за подготовки к параду Победы перекроют дороги

Во время подготовки к параду Победы в Ростове-на-Дону будут перекрывать дороги. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог. Репетиции планируют проводить в течение нескольких дней.Так 2,4 и 5 мая с 18:00 до 1:00 ограничат движение транспорта на площади Театральной, Большой Садовой (на участке между Ворошиловским проспектом и площадью Театральной), Советской (между площадью Карла Маркса и площадью Театральной), а также 20-й Линии (между проспектом Шолохова и площадью Карла Маркса).В эти же дни во время прохождения колонны военной техники частично ограничат проезд на проспекте Шолохова, площади Карла Маркса, улице Большой Садовой, Ворошиловском проспекте, улице Красноармейской, потом снова на Шолохова, улице Ченцова, Кировском и Театральном проспектах.Генеральная репетиция парада запланирована на 7 мая. С 6 до 12 часов нельзя будет проехать по площади Театральной, Театральном проспекте (на участке от Максима Горького до Социалистической), на Большой Садовой (от Театральной площади до Ворошиловского проспекта), Советской (между Карла Маркса и Театральной), на участке Максима Горького — Ченцова, а также на 20-й Линии (от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса).Также частично закроют проезд на проспекте Шолохова, 20-й Линии, площади Карла Маркса, Большой Садовой, Ворошиловском, Красноармейской, Ченцова, Кировском и Театральном.