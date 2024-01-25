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В центре Батайска оцепили отделение банка из-за подозрительного пакета

В центре Батайска оцепили отделение банка из-за подозрительного пакета
В центре Батайска собрались все экстренные службы. Медики, спасатели, Росгвардия, кинологи с правоохранителями прибыли к дому № 30/11 на улице Кирова 25 января около полудня.

По этому адресу находится одно из отделений банка. Его огородили сигнальной лентой. Всех посетителей и сотрудников организации вывели на улицу.

После проверки выяснилось, что никаких взрывчатых веществ в помещении нет. В ГУ МВД по Ростовской области уточнили, что тревогу подняли из-за сообщения о подозрительном пакете.
Фото: Батайское время.
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