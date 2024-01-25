В центре Батайска оцепили отделение банка из-за подозрительного пакета

Фото: Батайское время.

В центре Батайска собрались все экстренные службы. Медики, спасатели, Росгвардия, кинологи с правоохранителями прибыли к дому № 30/11 на улице Кирова 25 января около полудня.По этому адресу находится одно из отделений банка. Его огородили сигнальной лентой. Всех посетителей и сотрудников организации вывели на улицу.После проверки выяснилось, что никаких взрывчатых веществ в помещении нет. В ГУ МВД по Ростовской области уточнили, что тревогу подняли из-за сообщения о подозрительном пакете.