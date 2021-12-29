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В ближайшие сутки в Ростове-на-Дону ожидается гололед

В ближайшие сутки в Ростове-на-Дону ожидается гололед
Перепады температур и осадки приведут к образованию гололеда на дорогах. О прогнозе на ближайшие несколько дней рассказали в ГО и ЧС.

По данным синоптиков, ночью и утром 11-13 января в Ростове-на-Дону на дорогах ожидается гололедица. В связи с этим водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными на дорогах.

Автомобилисты должны выбирать соответствующую скорость и держаться от других машин на определенной дистанции. Не стоит также парковать машины в местах работы снегоуборочной техники, а пешеходам нужно переходить дорогу только в отведенных местах, то есть на пешеходных переходах, имея на одежде светоотражающие элементы.

В случае возникновения ЧС звоните по номеру: 112.
Фото: alt-patr.ru
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