В Батайске мотоциклист сбил инспектора ДПС, требовавшего остановиться

В Батайске водитель мотоцикла сбил инспектора ДПС. ДТП случилось на улице Промышленной утром 13 июня.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, правоохранитель потребовал от мотоциклиста остановиться. Байкер не только проигнорировал требование, но и сбил инспектора ДПС. Водитель двухколесного транспорта скрылся с места аварии, а сотрудника ГИБДД с травмами госпитализировали.- Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание правонарушителя, - прокомментировали в ведомстве.