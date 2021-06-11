Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Батайске мотоциклист сбил инспектора ДПС, требовавшего остановиться

В Батайске мотоциклист сбил инспектора ДПС, требовавшего остановиться
В Батайске водитель мотоцикла сбил инспектора ДПС. ДТП случилось на улице Промышленной утром 13 июня.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, правоохранитель потребовал от мотоциклиста остановиться. Байкер не только проигнорировал требование, но и сбил инспектора ДПС. Водитель двухколесного транспорта скрылся с места аварии, а сотрудника ГИБДД с травмами госпитализировали.

- Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание правонарушителя, - прокомментировали в ведомстве.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.