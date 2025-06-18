В Батайске задержали бывшего начальника УЖКХ Николая Белокобыльского
В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) города Батайска. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Ростовской области, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Фигурантом уголовного дела является Николай Белокобыльский. По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год чиновник вступил в сговор с местным жителем относительно утилизации отходов. Предполагается, что мужчина должен был за свой счет вывозить мусор с территории городского кладбища на нелегальный полигон. В обмен экс-глава УЖКХ, предположительно, обещал помочь в оформлении прав собственности на часть этой свалки.
В отношении Николая Белокобыльского возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Представители следствия Ростовской области заявили, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.
По информации портала Donday, ссылающегося на источник, на допрос к следователям были вызваны и его подчиненные. Существует вероятность, что их показания могут иметь серьезные последствия для других высокопоставленных лиц.
Николай Белокобыльский занял пост начальника управления ЖКХ Батайска в сентябре 2023 года, перейдя на эту должность из администрации Азова. Он имеет значительный опыт работы на руководящих должностях. До этого он более восьми лет занимал руководящие позиции в коммерческих организациях (мебельный бизнес, отделение банка). В том числе четыре года работал в МБУ города Азова «Чистый город» в качестве экономиста, эколога, инспектора по охране окружающей среды, мастера участка и начальника отдела, а затем возглавил муниципальную инспекцию администрации Азова.
Стоит отметить, что жители Батайска неоднократно выражали недовольство существованием несанкционированной свалки, расположенной на Самарском шоссе. Из-за частых возгораний мусора горожане испытывали дискомфорт и страдали от неприятного запаха. Позднее данный полигон был закрыт.