В Батайске странный мужчина напугал людей мачете

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В Батайске мужчина вел себя неадекватно и пугал прохожих, размахивая мачете. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.Вечером 2 июня тысячи горожан вышли на прогулку по городу. Однако жители улицы Котова не смогли насладиться вечером из-за странного поведения мужчины с мачете. Он начал размахивать оружием, что испугало их. Горожане сразу вызвали полицию.Дебошира задержали. Им оказался 29-летний житель Батайска. Медицинский работник выявил у него психические отклонения, и его отправили в психоневрологический диспансер.