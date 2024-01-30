В Батайске простились с 58-летним бойцом, погибшим в ходе спецоперации

Фото: Батайское время.

В Батайске похоронили 58-летнего военнослужащего, погибшего в ходе СВО. Родные и близкие простились с Александром Косяком, сообщили в администрации города 29 января.Мужчина родился в поселке Пантелеймоновка ДНР (прим. — Донецкая Народная Республика). Однако много лет он жил в Батайске. О гибели Александра стало известно в середине января. Он получил смертельное ранение, когда выполнял боевую задачу.Тело военнослужащего доставили на родину. 29 января с погибшим простились. Церемония состоялась в храме 50 лет Октября.У Александра Косяка остались супруга, дети и внуки.