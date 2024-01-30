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В Батайске простились с 58-летним бойцом, погибшим в ходе спецоперации

В Батайске простились с 58-летним бойцом, погибшим в ходе спецоперации
В Батайске похоронили 58-летнего военнослужащего, погибшего в ходе СВО. Родные и близкие простились с Александром Косяком, сообщили в администрации города 29 января.

Мужчина родился в поселке Пантелеймоновка ДНР (прим. — Донецкая Народная Республика). Однако много лет он жил в Батайске. О гибели Александра стало известно в середине января. Он получил смертельное ранение, когда выполнял боевую задачу.

Тело военнослужащего доставили на родину. 29 января с погибшим простились. Церемония состоялась в храме 50 лет Октября.

У Александра Косяка остались супруга, дети и внуки.
Фото: Батайское время.
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