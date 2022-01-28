Фото: Алексей Бойко.

В Батайске парень обокрал бывшую девушку. Об этом 30 января сообщает ГУ МВД по Ростовской области.Молодой человек распивал спиртные напитки, вспомнил про связь с экс-возлюбленной и решил ее навестить. Он не просто заглянул в гости, а "выставил" ее квартиру. Из жилья он забрал электрическую дрель и приставку. Батайчанка, вернувшись домой и обнаружив пропажу, обратилась с заявлением к правоохранителям.Стражи порядка вычислили 24-летнего парня, который был ранее судим, и завели на него дело по статье "Кража". Дрель он успел продать, а вот в приставку играл. Теперь рецидивисту грозит тюремный срок.