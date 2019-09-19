В Батайске оцепили городскую больницу из-за подозрительных предметов



В Батайске оцепили центральную городскую больницу. ЧП произошло днём 23 сентября.



Причиной переполоха стали оставленные кем-то вещи. К ЦГБ съехались все оперативные службы, которые установили ограждение вокруг территории медучреждения.



Подозрение у прохожих вызвали лежавшие на лавочке пакет и сумка. Бдительные прохожие заметили вещи и позвонили в полицию, сообщает Батайское время.



Специалисты, в том числе кинологи с собаками, исследовали бесхозные предметы, но ничего опасного не обнаружили. Вскоре оцепление было снято, а больница продолжила работу в штатном режиме.