В Батайске оцепили городскую больницу из-за подозрительных предметов
В Батайске оцепили центральную городскую больницу. ЧП произошло днём 23 сентября.
Причиной переполоха стали оставленные кем-то вещи. К ЦГБ съехались все оперативные службы, которые установили ограждение вокруг территории медучреждения.
Подозрение у прохожих вызвали лежавшие на лавочке пакет и сумка. Бдительные прохожие заметили вещи и позвонили в полицию, сообщает Батайское время.
Специалисты, в том числе кинологи с собаками, исследовали бесхозные предметы, но ничего опасного не обнаружили. Вскоре оцепление было снято, а больница продолжила работу в штатном режиме.