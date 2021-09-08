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В Батайске экс-сотрудник Ростехнадзора получил семь лет за взятку

В Батайске экс-сотрудник Ростехнадзора получил семь лет за взятку
Батайский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику Ростехнадзора. Сардар Бадалов обвинялся в получении крупной взятки.

В 2018-2019 годах подсудимый занимал должность госинспектора межрегионального отдела по надзору за системами газораспределения и газопотребления Северо-Кавказского управления Ростехнадзора. Он за деньги предлагал организациям закрыть глаза на нарушения в их работе. Как правило, такие организации обслуживали опасные производственные объекты.

За период с сентября 2018-го по август 2019 года таким образом Сардар «заработал» около 325 тысяч рублей. Госинспектор действовал через посредников, которые не знали о преступных намерениях начальника.

Когда руководство узнало о взятках, в отношении Бадалова возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».

— Суд приговорил экс-сотрудника Ростехнадзора к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

Кроме того, Бадалову назначили штраф в размере 3,25 миллиона рублей в доход государства и запретили занимать должности на госслужбе сроком на три года.

В прокуратуре Ростовской области отметили, что приговор в законную силу пока не вступил.
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