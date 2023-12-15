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В Батайске из-за отключения электричества ребенок-инвалид остался без аппарата ИВЛ

В Батайске из-за отключения электричества ребенок-инвалид остался без аппарата ИВЛ
В Батайске Ростовской области жители дома № 4 во 2-м Локомотивном замерзают в квартирах из-за отсутствия электричества. Об этом сообщает газета «Батайское время» 15 декабря.

Накануне власти пообещали вернуть электричество в обесточенные дома в течение 14 декабря. Но по-прежнему жители вынуждены жить без света и отопления. Пострадала и семья с ребенком-инвалидом. Из-за отсутствия электричества родители не могут подключить аппарат-небулайзер, который помогает поддерживать уровень кислорода в крови в норме.

Местная жительница сообщила журналистам, что уже на протяжении четырех суток они пытаются дозвониться в администрацию и МЧС, чтобы решить проблему. Однако помочь им отказались.

Как сообщили в УЖКХ, вопрос предоставления оборудования пока рассматривается.
Фото: Батайское время
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