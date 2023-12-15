В Батайске из-за отключения электричества ребенок-инвалид остался без аппарата ИВЛ

Фото: Батайское время

В Батайске Ростовской области жители дома № 4 во 2-м Локомотивном замерзают в квартирах из-за отсутствия электричества. Об этом сообщает газета «Батайское время» 15 декабря.Накануне власти пообещали вернуть электричество в обесточенные дома в течение 14 декабря. Но по-прежнему жители вынуждены жить без света и отопления. Пострадала и семья с ребенком-инвалидом. Из-за отсутствия электричества родители не могут подключить аппарат-небулайзер, который помогает поддерживать уровень кислорода в крови в норме.Местная жительница сообщила журналистам, что уже на протяжении четырех суток они пытаются дозвониться в администрацию и МЧС, чтобы решить проблему. Однако помочь им отказались.Как сообщили в УЖКХ, вопрос предоставления оборудования пока рассматривается.