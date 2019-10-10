В Азове впервые покажут редкие археологические находки



В 2019 году древний Азов празднует 952 года со дня своего основания. Но археологи, на протяжении многих лет изучающие историю города, не согласны с такой датой. Они отмечают первое упоминание города в письменных источниках, которое датируется 1269 годом.



В честь большого юбилея Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник открывает выставку, посвящённую золотоордынскому Азаку.







Работники музея разделили экспонаты на категории. На первых стеллажах представлены находки, принадлежавшие первым этническим группам. Они рассказывают о религиозных верованиях и эстетических вкусах древних жителей. На других полках лежат предметы быта, украшения (перстни, серьги, подвески), фурнитура для одежды.







Возле стены, расположенной напротив входа, - надгробия и детали архитектуры. На телеге стоят кувшины, в которых женщины переносили воду.



- Чтобы не нести тяжёлые сосуды, они ставили их на водовоз, - рассказал завотделом археологии Андрей Масловский. - Для того чтобы не спутать свой кувшин с кувшином соседки, на них ставили отметки.







На второй части стеллажей посетители увидят экспонаты, которые расскажут, чем жители древнего Азака зарабатывали на хлеб насущный. Здесь представлены предметы, изготовленные гончарами, металлургами и кузнецами. Есть сосуды для хранения лекарств и препаратов алхимиков.



Самыми интересными являются плоские формы в виде трапеции. Они состоят из двух створок, и каждая с внутренней стороны имеет рельефный рисунок — птицу, интересный орнамент, растения и животных, есть даже сцена терзания. Этот рисунок — копия рельефа из храма в Армении.







- Есть предположение, что в этих формах отливали металлические изделия, но я в это не верю, - отметил Андрей Николаевич. - Дело в том, что мы не нашли ни одного такого предмета. Эти формы в небольшом количестве попадаются археологам во всех крупных городах Золотой Орды. Но нигде не было найдено ни одного предмета, изготовленного с их помощью. Возможно, мастера работали с органическими материалами. Азак — первое место, где нашли клад этих форм. Это единственное известное археологии скопление. Его не выставляли порядка 30 лет.



Эти формы представляют большой интерес для археологов. С обратной стороны многих из них имеются знаки. На одной — даже аббревиатура на армянском языке.

