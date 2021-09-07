В Азове подозреваемый в убийстве 33-летней женщины останется в СИЗО до октября
В Азове подозреваемого в убийстве 33-летней Надежды Г. оставят в СИЗО на месяц. Семен Нам пробудет под стражей до 15 октября.
Происшествие случилось утром 15 июля в рейсовом автобусе Азов - село Круглое. Один из пассажиров в какой-то момент достал нож и стал размахивать им. Три женщины получили ранения. Затем он выскочил из транспорта и бросился бежать.
Одна из пострадавших, 33-летняя Надежда Г., скончалась от травм. Двух других женщин в возрасте 55 лет и 61 года в тяжелом состоянии доставили в ЦГБ. За их жизнь до сих пор борются врачи.
Подозреваемого Семена Нама задержали на кладбище на следующий день. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Расследование – на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина. Мужчину заключили под стражу до 14 сентября. Теперь же его пребывание в СИЗО продлили еще на месяц.