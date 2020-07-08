Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Азове археологи показали стеклянное блюдце 14-го века

В Азове археологи показали стеклянное блюдце 14-го века
В Азовском музее-заповеднике показали фрагменты стеклянного блюда 14-го века, найденные во время раскопок.

Стеклянные сосуды по цене были доступны многим горожанам золотоордынского Азака. Однако ассортимент стеклянной посуды ограничивался в основном двумя видами изделий. Но причиной скудного выбора были не ограниченные возможности средневековых стеклодувов, а то, что население попросту не знало, для каких ещё целей можно использовать стеклянные сосуды.
- Это мелкая чаша, почти блюдце. Рельефный орнамент получен путём выдувания стеклянного пузыря в форму, - рассказал заведующий отделом археологии АЗМ Андрей Масловский. – Но интересно, что подобная форма, в отличие от стаканов, встречается нам только второй или третий раз. Вероятно, стеклодувам было сделать их не сложнее, чем стакан, но такая посуда не пользовалась спросом.

Видимо, хозяйки 14-го века предпочитали более практичную кухонную утварь, такую как глиняные горшки, кувшины и корчаги.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.