В Азове археологи показали стеклянное блюдце 14-го века
В Азовском музее-заповеднике показали фрагменты стеклянного блюда 14-го века, найденные во время раскопок.
Стеклянные сосуды по цене были доступны многим горожанам золотоордынского Азака. Однако ассортимент стеклянной посуды ограничивался в основном двумя видами изделий. Но причиной скудного выбора были не ограниченные возможности средневековых стеклодувов, а то, что население попросту не знало, для каких ещё целей можно использовать стеклянные сосуды.
- Это мелкая чаша, почти блюдце. Рельефный орнамент получен путём выдувания стеклянного пузыря в форму, - рассказал заведующий отделом археологии АЗМ Андрей Масловский. – Но интересно, что подобная форма, в отличие от стаканов, встречается нам только второй или третий раз. Вероятно, стеклодувам было сделать их не сложнее, чем стакан, но такая посуда не пользовалась спросом.
Видимо, хозяйки 14-го века предпочитали более практичную кухонную утварь, такую как глиняные горшки, кувшины и корчаги.