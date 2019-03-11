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В Азове археологи обнаружили редкий ключик от шкатулки с драгоценностями

В Азове археологи обнаружили редкий ключик от шкатулки с драгоценностями
При раскопках археологи нашли в Азове ключик от шкатулки. Он был изготовлен во времена средневековья. С появлением цивилизации ключи и замки стали одними из самых распространённых металлических изделий. Это были как огромные ключи от ворот и дверей, так и крохотные — для шкатулок с драгоценностями.

- Большинство изделий производили из железа. Однако, то, которое мы нашли, выполнено из бронзы. Такие находки нам попадаются крайне редко, - рассказал завотделом археологии Андрей Масловский.

Бронза была недешёвым материалом, поэтому можно предположить, что и само содержимое шкатулки представляло большую ценность. Тем не менее её пока найти не удалось.

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