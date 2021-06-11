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В автобусах Ростова поймали 90 «безмасочников»

В автобусах Ростова поймали 90 «безмасочников»
В общественном транспорте Ростова-на-Дону за прошедшую неделю поймали 90 пассажиров, которые не соблюдали «масочный» режим. На них составили административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». Людям грозит от 1 до 30 тысяч рублей штрафа.

Всего было проверено 252 транспортных средства. В горадминистрации отметили, что среди шоферов нарушителей не было.

В Ростовской области отменены уже практически все коронавирусные ограничения. В частности, недавно заполняемость залов учреждений культуры увеличили до 75%. Тем не менее дончане все еще обязаны соблюдать «масочный» режим и социальную дистанцию.

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