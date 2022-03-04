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В автобусах Ростова перестала работать бесконтактная оплата со смартфона

В автобусах Ростова перестала работать бесконтактная оплата со смартфона
В общественном транспорте Ростова-на-Дону перестала работать бесконтактная оплата проезда с помощью приложений Google Pay и Apple Pay. Эти компании ограничили работу своих сервисов в РФ.

Но ростовчане по-прежнему могут расплатиться в автобусах, троллейбусах и маршрутках банковском и транспортной бесконтактными картами.

Напомним, что электронная билетная система есть не только в Ростове, но и Батайске, Аксае, Волгодонске и Новочеркасске.
Фото: dela.ru
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