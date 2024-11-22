Фото: Благоустройство

В администрации Ростова не знают о трещинах в столетнем доме на Буденновском. Ранее жители пожаловались на глубокие трещины в доме № 105/5.Как сообщали жители, постройка 1927 года находится в аварийном состоянии. Люди жалуются на глубокие трещины до самой крыши. Дом буквально разваливается, дверные проемы перекосило. Появились трещины в штукатурке и на потолке.К сожалению, на звонки недовольных жильцов управляющая организация не отвечает. Ростовчане попросили помощи в районной администрации.- По информации ООО «УК «Ростовский коммунальщик» обращения жителей относительно трещины фасада не поступали. Дано поручение в срок до 25 ноября установить маяки для наблюдения раскрытия трещины, - сообщили в администрации.Также жителям рекомендуют провести инструментальное обследование технического состояния дома.