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В администрации Ростова не знают о трещинах в столетнем доме на Буденновском

В администрации Ростова не знают о трещинах в столетнем доме на Буденновском
В администрации Ростова не знают о трещинах в столетнем доме на Буденновском. Ранее жители пожаловались на глубокие трещины в доме № 105/5.

Как сообщали жители, постройка 1927 года находится в аварийном состоянии. Люди жалуются на глубокие трещины до самой крыши. Дом буквально разваливается, дверные проемы перекосило. Появились трещины в штукатурке и на потолке.

К сожалению, на звонки недовольных жильцов управляющая организация не отвечает. Ростовчане попросили помощи в районной администрации.

- По информации ООО «УК «Ростовский коммунальщик» обращения жителей относительно трещины фасада не поступали. Дано поручение в срок до 25 ноября установить маяки для наблюдения раскрытия трещины, - сообщили в администрации.

Также жителям рекомендуют провести инструментальное обследование технического состояния дома.
Фото: Благоустройство
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