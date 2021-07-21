В 51 городе и районе Ростовской области выявили коронавирус. Об этом сообщили на сайте правительстве региона 23 июля.COVID-19 продолжает терроризировать жителей Дона. Лидером по числу инфицированных стал Ростов. Там обнаружили больше трети всех случаев заражения, это 125 человек. За ним с 11 заразившимися идут Батайск и Зерноградский район. Закрыл тройку Аксайский район. Там коронавирус подхватили 10 человек.По девять случаев выявили в Красносулинском и Миллеровском районах. В Азове и Сальском районе нашли по восемь инфицированных, а в Зверево, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске и Азовском районах - по семь.На одного меньше нашли в Гуково, Таганроге, Егорлыкском и Тарасовском районах. По пять случаев заражения обнаружили в Шахтах, Верхнедонском, Веселовском и Зимовниковском районах, а также в Кагальницком, Каменском, Мясниковском и Обливском районах. То же самое произошло в Орловском, Ремонтненском и Семикаракорском районах.Получше ситуация в Донецке, Новошахтинске, Багаевском, Волгодонском и Константиновском районах. Там, как и в Мартыновском, Октябрьском, Песчанокопском и Тацинском, а также в Цимлянском, Чертковском и Шолоховском, нашли всего по четыре человека с положительным тестом на ковид.По три человека обнаружили в Белокалитвинском, Неклиновском и Пролетарском районах. А в Волгодонске, Боковском и Дубовском, а также в Заветинском и Кашарском выявили всего по паре инфицированных. Лучше всего в Милютинском, Морозовском, Родионово-Несветайском и Усть-Донецком районах. Там вирус подхватили всего по одному человеку.Всего с начала пандемии в области вирус подхватили 106 444 человека, включая 369 заразившихся за прошедшие сутки. Из них 94 783 жителя области смогли справиться с инфекцией и 5033 человека скончались в борьбе с болезнью.