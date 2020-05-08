В 24 городах и районах Ростовской области выявили новые случаи заражения коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в 24 населённых пунктах Ростовской области. Обновлённой картой распространения COVID-19 на Дону поделились в пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Всего в регионе — 1 946 инфицированных, за последние сутки подтвердили 95 случаев.
Новые заболевшие зафиксированы в Ростове (26), Батайске (10), Звереве (7), Целинском и Веселовском районах (по 6), Белокалитвинском и Матвеево-Курганском районах (по 5), Донецке, Верхнедонском и Красносулинском районах (по 3), Таганроге, Волгодонске, Новошахтинске, Волгодонском, Зерноградском и Азовском районах (по 2), Орловском, Мартыновском, Тарасовском, Багаевском, Мясниковском, Константиновском, Шолоховском, Чертковском и Обливском районах (по 1).
Напомним, в Ростовской области за весь период от коронавируса скончались 24 пациента.