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Большинство новых случаев заражения коронавирусом на Дону – в Ростове

Большинство новых случаев заражения коронавирусом на Дону – в Ростове
Появилась информация о том, на каких территориях Ростовской области выявили новые случаи заражения коронавирусом. За сутки в регионе выявили 80 инфицированных в 15 населённых пунктах. За весь период на Дону зарегистрировали 1 106 случаев заболевания COVID-19. Умерли девять человек.

Новые больные выявлены в Ростове-на-Дону – 14, Новошахтинске – 11, Октябрьском районе – 6, Белокалитвинском районе и Звереве – по 5, Батайске, Зерноградском, Чертковском, Красносулинском районах – по 4, Волгодонске, Шахтах и Зимовниковском районах – по 3, Донецке – 2, Новочеркасске, Тацинском, Аксайском, Кагальницком, Обливском, Веселовском, Заветинском, Каменском, Мясниковском, Милютинском, Матвеево-Курганском и Семикаракорском районах – по 1.

Под медицинским наблюдением находятся 6 382 человека, большинство из них (6 341) – дома на самоизоляции.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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