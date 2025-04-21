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Грузооборот морского порта Ростова за первый квартал 2025 года сократился на 19%

Грузооборот морского порта Ростова за первый квартал 2025 года сократился на 19%
Грузооборот морского порта Ростова-на-Дону за первый квартал 2025 года сократился на 19,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Объемы упали до 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщают в Ассоциации морских портов.

Аналогичная ситуация – в остальных портах Азово-Черноморского бассейна. С января по март перевалка сухих грузов составила 25,8 миллиона тонн, а наливных — 36,8 миллиона тонн. Общий объем сократился на 11,6%.
Фото: Ростов.Ру
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