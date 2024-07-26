В 2024 году отменили донской фестиваль «Осада Азова»

Фото: правительство РО.

В Ростовской области отменили ежегодную «Осаду Азова». В 2024 году туристы и местные жители не увидят реконструированной битвы XVII века и не попробуют донской ухи на сопутствующем гастрофестивале.Как сообщили в министерстве культуры региона, такое решение приняли из-за запрета на Дону использования пиротехники. Все зрелище держится на битве с залпами пушек и выстрелов из ружей, поэтому проводить мероприятие без пиротехники не имеет смысла.Примечательно, что об этом стало известно за считанные недели до «осадного сидения». Подрядчик, ООО «Коннект», наверняка уже обработал территорию от клещей, позаботился о страховании почти 200 участников, договорился с перевозчиками, которые доставят реконструкторов из дома к фестивалю. Кроме того, подрядчик отвечал за организацию гастрофестиваля «Донская уха», печать брендированных вещей для волонтеров и организаторов.По данным сайта госзакупок, «Коннекту» обещали 6,1 миллиона рублей за услуги. Однако теперь неизвестно, получит ли он эти деньги.