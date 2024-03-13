На фестиваль «Осада Азова» выделят более 6 миллионов рублей
В Ростовской области на организацию фестиваля "Осада Азова" выделят 6,1 миллиона рублей. По данным на сайте госзакупок, средства направят из бюджета региона.
В стоимость тендера входит написание сценария реконструкции сражения 1641 года, страхование около 180 участников, расходы на их путь из разных городов России в Азов. Кроме того, подрядчик позаботится о гастрономической ярмарке, туалетах, фан-барьерах на мероприятии. На месте будут дежурить сотрудники спецслужб («скорая», полиция, пожарные). Комментировать события будет опытный ведущий с образованием историка.
Кроме того, исполнителю предстоит разместить зрительские трибуны, провести рекламную кампанию фестиваля и придумать мерч для волонтеров и организаторов. Это будут футболки, кепки и бейджики.
Контракт рассчитан до 3 августа.