На фестиваль «Осада Азова» выделят более 6 миллионов рублей

Фото: правительство РО.

В Ростовской области на организацию фестиваля "Осада Азова" выделят 6,1 миллиона рублей. По данным на сайте госзакупок, средства направят из бюджета региона.В стоимость тендера входит написание сценария реконструкции сражения 1641 года, страхование около 180 участников, расходы на их путь из разных городов России в Азов. Кроме того, подрядчик позаботится о гастрономической ярмарке, туалетах, фан-барьерах на мероприятии. На месте будут дежурить сотрудники спецслужб («скорая», полиция, пожарные). Комментировать события будет опытный ведущий с образованием историка.Кроме того, исполнителю предстоит разместить зрительские трибуны, провести рекламную кампанию фестиваля и придумать мерч для волонтеров и организаторов. Это будут футболки, кепки и бейджики.Контракт рассчитан до 3 августа.