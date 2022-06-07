В 2022 году благоустроят более 130 общественных территорий в Ростовской области

Фото: Денис Демков/ЮСИ.

В Ростове и области благоустроят более 130 общественных территорий в 2022 году. Только в донской столице планируют реконструировать несколько парков и скверов и продолжить озеленение.В Ростове несколько лет подряд проходят Дни древонасаждения, которые стали уже настоящей традицией для горожан. В рамках акции высажены уже тысячи молодых деревьев. Последний раз, весной 2022 года, жители донской столицы с группой компаний «ЮгСтройИнвест» посадили молодые липы и березы на левом берегу Дона.— Деревья прижились, они чувствуют себя хорошо, — поделился дендролог Антон Папков. — Мы в условиях сильной жары обильно поливаем молодые деревца, оказываем им должный уход и пристально следим за их состоянием.Некоторые саженцы могут не прижиться. Однако такие случаи, как правило, единичны. В рамках обязательств подрядчика неприжившиеся саженцы заменяют. ГК «ЮгСтройИнвест» несет за них ответственность в течение трех лет. До конца 2022 года в Ростове высадят еще 12 тысяч деревьев в рамках компенсационного озеленения — в новом жилом квартале «Левобережье» и в Левенцовском районе.Помимо этого, «ЮгСтройИнвест» создаст новое место отдыха для горожан. Речь идет о парке площадью 14 гектаров на левом берегу Дона. Он будет включать в себя две зоны: функциональную и природную. Там будет и станция канатной дороги, и ледовый дворец, и спортивная инфраструктура. Изюминкой станет болотный сад. Новый парк уже сейчас можно назвать украшением левого берега и всего Ростова-на-Дону. Строительство парка уже началось. Сейчас выполняется инженерная подготовка территории.