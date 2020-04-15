Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Дон затапливает прибрежные улицы в Ростовской области: видео

Дон затапливает прибрежные улицы в Ростовской области: видео
В Ростовской области начались подтопления из-за ветрового нагона воды. Дон стал разливаться утром 17 апреля.

В зоне опасности оказалась часть города Азов. Вода разлилась по улице Хутор Задония, которая расположена близко к реке.

- Уровень воды поднялся на полтора метра, спасатели ведут мониторинг ситуации, - сообщил начальник Азовского Центрального поисково-спасательного подразделения Андрей Рущенко.

Происшествие случилось из-за нагона в Дону. Ветер силой до 22 метров в секунду сгоняет воду, из-за чего река разливается.

По данным Северо-Кавказского гидрометцентра, подтоплены участки внутрипоселковых дорог в хуторах Казачий Ерик и Лагутник, а также в станице Елизаветинской Азовского района. На местах работают 73 спасателя и 28 единиц техники.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.