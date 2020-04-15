Дон затапливает прибрежные улицы в Ростовской области: видео

В Ростовской области начались подтопления из-за ветрового нагона воды. Дон стал разливаться утром 17 апреля.В зоне опасности оказалась часть города Азов. Вода разлилась по улице Хутор Задония, которая расположена близко к реке.Происшествие случилось из-за нагона в Дону. Ветер силой до 22 метров в секунду сгоняет воду, из-за чего река разливается.По данным Северо-Кавказского гидрометцентра, подтоплены участки внутрипоселковых дорог в хуторах Казачий Ерик и Лагутник, а также в станице Елизаветинской Азовского района. На местах работают 73 спасателя и 28 единиц техники.