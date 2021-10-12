Ушел из жизни первый начальник Северо-Кавказского регионального центра МЧС России

Скончался первый начальник Северо-Кавказского центра МЧС России по Ростовской области. Анатолий Банников умер 13 октября на 82-м году жизни. Точная причина смерти генерал-майора неизвестна. Однако в региональном ГУ МЧС уточнили, что он не болел коронавирусом.Анатолий Банников возглавил Северо-Кавказский региональный центр МЧС России в 1992 году. За четыре года его руководства был решен ряд важнейших организационных мероприятий. В частности, воинские части войск гражданской обороны и спасателей перевели под эгиду МЧС. Тогда же были разработаны устав, положение о службе, а также места дислокации и зоны ответственности поисково-спасательных отрядов.Необходимость в создании службы, обеспечивающей безопасность людей в случае ЧП, возникла после аварии на Чернобыльской АЭС и землетрясения в Армении. Сам Анатолий Банников ранее рассказывал, что тогда только предстояло отработать штаты, структуру, документы, а также определиться со зданием. Коллеги помнят генерал-майора как неравнодушного человека и настоящего профессионала своего дела.