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Ушел из жизни бывший руководитель Южного следственного управления на транспорте

Ушел из жизни бывший руководитель Южного следственного управления на транспорте
Скончался бывший руководитель Южного следственного управления на транспорте. О том, что Александр Гречушкин ушел из жизни, сообщили в Западном МСУТ СК по России 13 января.

Александр Гречушкин начал свою карьеру в прокуратуре в 1992 году, тогда он был стажером помощника волго-донского транспортного прокурора. Впоследствии он занимал различные должности, включая следователя, прокурора отдела, заместителя транспортного прокурора и кавказского транспортного прокурора Северо-Кавказской транспортной прокуратуры. Также он руководил управлением по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах прокуратуры Ростовской области.

С 2011 по 2016 годы Гречушкин возглавлял Южное следственное управление на транспорте.
Фото: Западный МСУТ СК России
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