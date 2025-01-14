Ушел из жизни бывший руководитель Южного следственного управления на транспорте

Фото: Западный МСУТ СК России

Скончался бывший руководитель Южного следственного управления на транспорте. О том, что Александр Гречушкин ушел из жизни, сообщили в Западном МСУТ СК по России 13 января.Александр Гречушкин начал свою карьеру в прокуратуре в 1992 году, тогда он был стажером помощника волго-донского транспортного прокурора. Впоследствии он занимал различные должности, включая следователя, прокурора отдела, заместителя транспортного прокурора и кавказского транспортного прокурора Северо-Кавказской транспортной прокуратуры. Также он руководил управлением по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах прокуратуры Ростовской области.С 2011 по 2016 годы Гречушкин возглавлял Южное следственное управление на транспорте.