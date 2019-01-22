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Уроженка Таганрога модель Оксана Воеводина разводится с королём Малайзии

Уроженка Таганрога модель Оксана Воеводина разводится с королём Малайзии
Таганроженка Оксана Воеводина, чью шикарную свадьбу с королем Малайзии совсем недавно обсуждало всё светское общество, вскоре снова может стать свободной.

В СМИ попала информация о том, что модель и Мухаммад V разводятся. По данным журналистов, представители обеих сторон уже занимаются подготовкой документов для бракоразводного процесса.

Главной причиной называются остывшие чувства супругов. По слухам, новоиспеченные муж и жена часто ссорятся. Сама королевская чета никак не комментирует опубликованную информацию.

Уроженка Таганрога модель Оксана Воеводина разводится с королём Малайзии

Напомним, что свадьба обладательницы титула «Мисс Москва» таганроженки Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V состоялась 22 ноября. Торжество проходило в Москве в концертном зале «Барвиха». На банкете отсутствовал алкоголь, а все блюда были приготовлены из халяльных продуктов. Мероприятие поразило присутствующих своей роскошью. На девушке было шикарное белое платье от известного дизайнера, щедро украшенное драгоценными камнями. Жених, в свою очередь, предпочёл национальный костюм.
За полгода до свадьбы Оксана приняла ислам. Добавим, что избранник девушки старше её на 24 года, ему 49 лет.

Уроженка Таганрога модель Оксана Воеводина разводится с королём Малайзии

Буквально через несколько недель после свадьбы монарх отрёкся от престола. Стоит отметить, что у себя на родине он не был идеальным правителем. Его часто обвиняли в расточительности. По каким причинам правитель покинул монаршее кресло, неизвестно.
Вскоре после этого стало известно, что модель ждёт ребёнка.

Уроженка Таганрога модель Оксана Воеводина разводится с королём Малайзии

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