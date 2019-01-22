Уроженка Таганрога модель Оксана Воеводина разводится с королём Малайзии



Таганроженка Оксана Воеводина, чью шикарную свадьбу с королем Малайзии совсем недавно обсуждало всё светское общество, вскоре снова может стать свободной.



В СМИ попала информация о том, что модель и Мухаммад V разводятся. По данным журналистов, представители обеих сторон уже занимаются подготовкой документов для бракоразводного процесса.



Главной причиной называются остывшие чувства супругов. По слухам, новоиспеченные муж и жена часто ссорятся. Сама королевская чета никак не комментирует опубликованную информацию.







Напомним, что свадьба обладательницы титула «Мисс Москва» таганроженки Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V состоялась 22 ноября. Торжество проходило в Москве в концертном зале «Барвиха». На банкете отсутствовал алкоголь, а все блюда были приготовлены из халяльных продуктов. Мероприятие поразило присутствующих своей роскошью. На девушке было шикарное белое платье от известного дизайнера, щедро украшенное драгоценными камнями. Жених, в свою очередь, предпочёл национальный костюм.

За полгода до свадьбы Оксана приняла ислам. Добавим, что избранник девушки старше её на 24 года, ему 49 лет.







Буквально через несколько недель после свадьбы монарх отрёкся от престола. Стоит отметить, что у себя на родине он не был идеальным правителем. Его часто обвиняли в расточительности. По каким причинам правитель покинул монаршее кресло, неизвестно.

Вскоре после этого стало известно, что модель ждёт ребёнка.



