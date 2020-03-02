Уроженка Ростовской области Таня Инфинити и Ольга Бузова надели одинаковые платья



Солистка гремевшей в начале нулевых группы «Инфинити» Татьяна Бондаренко, уроженка Ростовской области, предстала в необычном образе. В преддверии презентации новой песни она опубликовала фотографии в мини-платье с принтом, напоминающим раскраску зебры. Наряд примечателен не только своей раскраской, но и рукавами с перчатками.



Если ряд подписчиков восхитились образом, поставив «лайк», то другие поспешили заметить, что накануне в таком же платье была другая звезда – Ольга Бузова. Экс-ведущая «Дома-2» появилась в «образе зебры» на встрече, посвященной ежегодной церемонии вручения наград Муз-ТВ. К слову, там с ней произошёл конфуз. Она не смогла правильно выговорить название бренда Vetements.







«Сегодня на завтраке я в модном платье от «Вэтмэнс», - сообщила зрителям Бузова, в то время как правильное произношение - «ветмон». В то же время название этого популярного в настоящее время модного дома многие российские звёзды произносят неверно.



Добавим, что фанаты Татьяны Инфинити отметили, что ей платье идёт гораздо больше, чем Бузовой.



Стоит отметить, что Vetements - самый влиятельный бренд в современном мире моды. По некоторым данным, «платье-зебра», которое выбрали звёзды, стоит 50 тысяч рублей.