Уроженка Ростова – певица Акула сообщила, что впервые стала мамой

Фото: соцесети

Ростовчанка Оксана Почепа сообщила поклонникам, что наконец-то стала мамой. Серию трогательных фотографий артистка выставила в своих социальных сетях.О точной дате родов певицы неизвестно. Черно-белые снимки, на которых Оксана в роддоме, она выставила в день выписки. На снимках – счастливая, но немного уставшая певица вместе с мужем и врачом.- С первой минуты в роддоме меня окружили вниманием и заботой, ощущение было абсолютно домашнее, никакой больничной атмосферы — только внимание и профессионализм, - поделилась ростовчанка. - И сами роды были отличными. Благодаря врачам для меня они прошли как праздник.Певица не просто рассказала, что наконец-то стала мамой. Она раскрыла пол и имя новорожденного. Артистка родила чудесную девочку Раису.Поклонники отметили, что очень счастливы за певицу. Многим очень понравилась имя новорожденной.- Я долго шла к этому событию, ведь первый ребенок в 40 лет – сложное испытание для любой женщины», — рассказала Оксана.Акула была популярной в начале 2000-х годов. Среди ее популярных песен – «Кислотный диджей», «Стаи птиц», «Слезы на морозе», «Ради тебя».