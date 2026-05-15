К вечеру в Ростове пробки выросли до девяти баллов

В Ростове-на-Дону к вечернему часу пик заторы на дорогах усилились до девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Карт» на 17:30.

Еще около пяти вечера 15 мая в донской столице фиксировались семибалльные пробки. Наиболее напряженная ситуация тогда наблюдалась в центре города.

Однако меньше чем за час дорожная обстановка стала еще хуже. Помимо центра, движение практически остановилось и в Пролетарском районе. Серьезные затруднения наблюдаются на Шолохова, 1-й Линии, Театральном проспекте и 40-летия Победы.

Стоит и Первомайский район. Машины медленно движутся по Вятской, Российской, Менжинского, Белорусской, Троллейбусной и Мезенскому.

Сейчас ситуацию на дорогах Ростова дополнительно осложняют ДТП на Красноармейской, Пойменной и Таганрогской. Влияет на трафик и дождь.

Водителям советуют учитывать ситуацию вечером в пятницу и заранее продумывать маршрут.
Фото: Яндекс Карты
