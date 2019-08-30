Не вижу смысла больше молчать: ростовчанка Костенко объявила о своей второй беременности



Ростовчанка Анастасия Костенко объявила о своей второй беременности. Модель и её супруг Дмитрий Тарасов одновременно сделали посты в своих социальных сетях, где показали круглый животик девушки.



- Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются, - написал Тарасов.



Пара устроила совместную фотосессию, чтобы рассказать миру новость. Костенко надела необычный чёрный наряд, который полностью открыл её фигуру. Дмитрий, стоя на коленях, целует её живот. На его плечах сидит годовалая дочка Милана.



Все злые комментарии, которые ещё недавно оставляли хейтеры, ушли на дальний план. Сейчас все искренне поздравили пару с радостным событием. Теперь все гадают, какого пола родится малыш.



Новость стала настоящей неожиданностью — ведь по предыдущим кадрам, которые публиковала Анастасия, нельзя было догадаться о её положении. Девушка хорошо скрывала беременность, выкладывая снимки с прогулок и фотосессий.



Судя по размеру живота, срок уже немаленький, и через несколько месяцев у Миланы появятся брат или сестра.