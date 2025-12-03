Фото: дондей

Урбанист предложил оптимальное место в Ростове для ипподрома. Советник РААСН и профессор кафедры ИАИАР ААИ ЮФУ Сергей Алексеев поделился мыслями, где комфортнее всего разместить объект для испытания лошадей.10 октября собственники ипподрома на Малюгиной сообщили о его закрытии навсегда. Причем руководство было немногословно, ограничились сообщением в мессенджере. Конников попросили с вещами на выход до 28 ноября. Но люди не покинули территории, по вполне объяснимой причине - в Ростовской области нет больше ипподромов или подобных объектов.Тогда собственник пошел на встречу и разрешил оставить лошадей, но с определенными условиями. Конечно такое положение дел не устраивает представителей конного сообщества и они хотят нормальные условия и свою территорию. В администрации обещали благоустроить территорию на Левом берегу Дона до 20235 года.Однако урбанист Сергей Алексеев предложил привести лошадей на Зеленый остров.-Зелёный остров, по моему мнению, представляет собой идеальную территорию для развития. Его центральная часть остаётся незастроенной и не интегрирована в городскую жизнь, за исключением нескольких пляжей. Однако существуют реальные планы по строительству автомобильного моста по 29-й Линии, как отметил Сергей Алексеев.Большая часть территории Зелёного острова в настоящее время не используется и находится в заброшенном состоянии. Жители города неоднократно высказывали пожелания по её благоустройству.В настоящее время единственная дорога на зеленый остров через сезонны мост, который устанавливают в теплое время года. Однако не стоит исключать, что могут установить постоянную конструкцию.