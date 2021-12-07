И.о. министра ЖКХ Ростовской области стал Сергей Орлов
Исполняющим обязанности министра донского ЖКХ стал Сергей Орлов. На сайте правительства информация о руководстве министерства донского ЖКХ появилась 9 декабря.
Кадровые перестановки потребовались после назначения экс-министра ЖКХ Ростовской области главой администрации Таганрога. Михаил Солоницын стал сити-менеджером приморского городка в начале декабря. Вопрос о том, кто теперь будет исполнять его обязанности, решился через неделю.
И.о. назначили Сергея Орлова, бывшего первого зама министра ЖКХ. Известно, что чиновник раньше работал в администрации Зверево, который некогда возглавлял Солоницын. На место Орлова тем временем пришел Михаил Полухин.