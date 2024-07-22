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В Ростове полицейские во время перестрелки убили мужчину

В Ростове полицейские во время перестрелки убили мужчину
В Ростове полицейские во время перестрелки убили 50-летнего мужчину. Происшествие случилось днем 22 июля на улице Туполева.

По предварительным данным, полицейские попытались задержать двух мужчин, которых подозревали в ряде имущественных преступлений. Однако оказалось, что мужчины вооружены. Между ними и полицейскими началась перестрелка. В результате один из подозреваемых погиб.

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что 54-летнему мужчине удалось скрыться. Сейчас его ищут полицейские.

Отметим, что оба подозреваемых были ранее судимы.
Фото: соцсети
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