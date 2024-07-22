В Ростове неизвестные устроили стрельбу на рынке «Классик»
В Ростове-на-Дону на улице Туполева днем 22 июля произошла перестрелка. Очевидцы утверждают, что несколько вооруженных лиц устроили стрельбу в районе рынка «Классик».
По словам случайных свидетелей, один из участников перестрелки попытался скрыться на иномарке, однако это ему не удалось. Предполагается, что он был ранен и врезался на автомобиле в другую машину. О состоянии этого человека на данный момент неизвестно. В социальных сетях активно распространяются фотографии и видео с места происшествия.
Официальные комментарии от правоохранительных органов пока отсутствуют.