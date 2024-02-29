Фото: социальные сети (тг Красный Сулин - Ростовская область)

Появились кадры из квартиры в Зверево, в которой обнаружили зацементированные трупы двух мужчин. Фотографии распространяют по социальным сетям.На снимках видно, что комната завален различным хламом и мусором. Жилые помещения буквально превратились в свалку. На полу лежат окурки, бутылки, пищевые отходы, куски от сломанной мебели, одежда и т. д. В одной из комнат гора мусора практически достигает метра в высоту, по этой причине перемещаться по ней просто невозможно. Внутри жутко воняет. Трудно представить, какв таком помещении вообще можно жить.Именно там нашли два зацементированных трупа. Днем 26 февраля соседи почувствовали сильный неприятный запах и позвонили в полицию. Когда правоохранители вскрыли входную дверь, буквально по всему подъезду распространился трупный запах. В одной из комнат находился импровизированный склеп из гипсокартона, залитый бетоном. Позже оказалось, что там были замурованы отец с сыном. «Домашнее кладбище» для них устроила матерью и супругой погибшим.Выяснилось, в этой квартире жила семья, страдающая психическими расстройствами. Все трое состояли на учете у психиатра.