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Появились кадры из квартиры в Зверево, в которой обнаружили зацементированные трупы двух мужчин

Появились кадры из квартиры в Зверево, в которой обнаружили зацементированные трупы двух мужчин
Появились кадры из квартиры в Зверево, в которой обнаружили зацементированные трупы двух мужчин. Фотографии распространяют по социальным сетям.

На снимках видно, что комната завален различным хламом и мусором. Жилые помещения буквально превратились в свалку. На полу лежат окурки, бутылки, пищевые отходы, куски от сломанной мебели, одежда и т. д. В одной из комнат гора мусора практически достигает метра в высоту, по этой причине перемещаться по ней просто невозможно. Внутри жутко воняет. Трудно представить, как
в таком помещении вообще можно жить.

Именно там нашли два зацементированных трупа. Днем 26 февраля соседи почувствовали сильный неприятный запах и позвонили в полицию. Когда правоохранители вскрыли входную дверь, буквально по всему подъезду распространился трупный запах. В одной из комнат находился импровизированный склеп из гипсокартона, залитый бетоном. Позже оказалось, что там были замурованы отец с сыном. «Домашнее кладбище» для них устроила матерью и супругой погибшим.

Выяснилось, в этой квартире жила семья, страдающая психическими расстройствами. Все трое состояли на учете у психиатра.
Фото: социальные сети (тг Красный Сулин - Ростовская область)
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