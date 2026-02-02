На Дону аграриев предупредили о возможной гибели озимых из-за перепада температур

Фото: Россельхозцентр Ростовской области

Резкие перепады температуры в Ростовской области создают серьезную угрозу для озимых зерновых культур. Об этом предупреждает региональный Россельхозцентр.После январских морозов, достигавших -20 градусов, последовала оттепель, которая, однако, сменилась новым похолоданием. В ночь на 1 февраля столбик термометра местами на севере области вновь опустился до -20 градусов. По словам специалистов, подобные температурные "качели", сопровождаемые осадками в виде снега, дождя и мокрого снега, чреваты частичной гибелью посевов на отдельных полях.Ученые выделяют несколько основных негативных сценариев:Вымерзание: Из-за недостаточного снежного покрова озимые могут оказаться незащищенными от сильных морозов. Если температура на глубине узла кущения опустится ниже критической отметки и продержится там более трех суток, растения могут погибнуть.Выпревание: И наоборот, избыток снега также несет опасность. Длительное нахождение посевов под толстым слоем снега (более 30 см) при температуре около 0°C приводит к истощению растений и повышает их восприимчивость к болезням, таким как снежная плесень.Вымокание: Застой талой или дождевой воды в низинах приводит к кислородному голоданию корневой системы и, как следствие, к гибели растений. Важно заранее позаботиться о хорошем дренаже почвы.Оледенение: Весенние оттепели, сменяющиеся заморозками, могут вызвать образование ледяной корки на посевах, которая механически повреждает всходы. Особенно опасна толстая наледь, сохраняющаяся длительное время.Выпирание: Чередование тепла и морозов приводит к уплотнению почвы и выталкиванию узла кущения на поверхность, делая растение уязвимым.Специалисты рекомендуют донским аграриям незамедлительно провести мониторинг состояния посевов. Особое внимание следует уделить полям, где наблюдается скопление воды, низменным участкам и полям с недостаточным снежным покровом. Необходимо оценить плотность стеблестоя, цвет листьев и общее состояние растений.