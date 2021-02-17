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По факту гибели рабочих на мосту Стачки в Ростове возбудили уголовное дело

По факту гибели рабочих на мосту Стачки в Ростове возбудили уголовное дело
В Ростове возбудили уголовное дело по факту смерти двух рабочих на мосту Стачки. Следователи назначили проведение судебных экспертиз, а также иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств причинения смерти по неосторожности двум лицам.

Напомним, 18 февраля двое рабочих устанавливали рекламный баннер. В это время проезжающий мимо КамАЗ задел вышку, на которой стояли рабочие. В результате парни упали вниз с моста. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, второго в критическом состоянии доставили в БСМП. Не приходя в сознание, он скончался в больнице. У второго погибшего остались беременная жена и дочка.

После ЧП прокуратура Ростовской области организовала проверку, а также взяла на контроль расследование уголовного дела.

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