Заявители по делу колхоза им. Мясникяна путаются в показаниях 

Фото: Дондей

В Ростовской области в Азовском районе продолжается рассмотрение дела в отношении генерального директора АО «Колхоз им. Мясникяна» (одного из передовых молочных хозяйств Ростовской области) Матеоса Хатламаджияна. Очередное заседание проходило в формате видео-конференц-связи (ВКС). Формальным основанием для этого стал пенсионный возраст части потерпевших, которым якобы было трудно добираться до Азова. Так, 27 января часть потерпевших и их представитель, а также подсудимый и его защита находились в суде Азова. Другая собралась в Мясниковском районном суде.Заседание началось с ходатайства представителя потерпевших, Шаульского, о признании потерпевшими четырех новых лиц: Луспарона Хавраняна, Габриела Мошияна, Микаела Дзреяна и Светланы Мовсесян. Неделей раньше с аналогичными заявлениями в суд обратились еще 7 человек. Удивительно, что уголовное дело расследовалось более двух лет, суд идет почти полгода, при этом заявления подали только сейчас.Против приобщения этих заявлений выступили как гособвинитель, так и защита подсудимого.По словам адвоката Матеоса Хатламаджияна, Вячеслава Котельникова, необоснованное увеличение суммы ущерба, а также дополнение числа потерпевших влечет увеличение фактического объема обвинения. По мнению специалиста, это противоречит принципам уголовного судопроизводства и нарушает права подсудимого.Все эти лица были допрошены оперативными сотрудниками в качестве свидетелей в ходе расследования уголовного дела. И на вопрос, хотят ли они написать заявление о совершенном преступлении, ответили отказом. А Светлана Мовсесян и вовсе не числится акционером. Суд отклонил ходатайства, выслушав доводы гособвинителя и защитников подсудимого.Отметим, что большинство потерпевших теряются в своих показаниях, не могут объяснить суду, когда и каким образом им нанесли ущерб. Показания большинства противоречат тем, что уже есть в материалах дела.Одна из заявительниц, заведующая столовой колхоза Ольга Барашян, заявила, что ей велели написать именно так.Ольга вспоминает, что в августе ее вместе с поваром Кехечик Газарян вызвали на допрос. Им предоставили образец и попросили переписать его слово в слово. Согласно предоставленным данным, эта женщина была ассоциированным членом, поскольку ранее она покинула компанию. Но на суде Ольга заявила, что никогда не увольнялась и не была ассоциированным членом. Всегда ходила на заседания правления и собрания СПК, избиралась секретарем и даже председателем счетной комиссии на собраниях. Порядок информирования и проведения собрания всегда соответствовал Уставу.Интересно, что протокол допроса Ольги Барашян дословно совпадает с аналогичными показаниями потерпевших, допрошенных в суде ранее. Большая часть показаний Кехецик Газарян в качестве потерпевшей полностью идентичны показаниям Ольги Барашян. Опрашивал женщин один и тот же сотрудник ОБЭП в служебном кабинете одновременно. Обе сотрудницы утверждают, что читать им ничего не давали. Заявления писали с образца, не вникая в смысл.Допросы многих потерпевших напоминают сеансы саморазоблачения. Высшей точкой абсурда стало выступление потерпевшего Капрела Хатламаджияна. Оказалось, что он не имеет никакого отношения к колхозу. На предприятии никогда не работал, пай получил в наследство от дедушки в 2022 году, но тут же продал его колхозу.- Были еще акции, но лично я их никогда не видел, - говорит Капрел Хатламаджиян. - Мне сказали позвонить в ВТБ, чтобы получить их. Но получить акции у меня так и не получилось.Акционером общества по-прежнему числится его умерший дедушка.Кстати, по словам адвокатов, судебные заседания с участием потерпевших проводились через видео-конференц-связь без их согласия. Обсуждалась возможность использования ВКС для общения с пожилыми людьми, имеющими ограничения по здоровью при условии предоставления ими документов, подтверждающих невозможность личного присутствия в суде города Азов.