В соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове началась главная пасхальная служба

В Ростове-на-Дону, в соборе Рождества Пресвятой Богородицы, началась главная Пасхальная служба. Вечером 11 апреля десятки горожан собрались в храме на торжественное богослужение.Божественную литургию возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. На службе присутствуют губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, глава города Александр Скрябин, председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко и множество жителей Ростова-на-Дону.Во время литургии состоится крестный ход. По завершении службы митрополит Меркурий поздравит дончан с Пасхой, после чего начнётся освящение куличей.Пасха, или Воскресение Христово, — важный праздник в православном календаре. Он посвящён чудесному воскресению Иисуса Христа и не имеет фиксированной даты. Её определяют по лунному календарю: праздник отмечают в первое воскресенье после весеннего равноденствия, когда Луна в полнолунии. Если полнолуние приходится на субботу или воскресенье, Пасху переносят на следующее воскресенье. Обычно она выпадает на период с 22 марта по 25 апреля.