Участник нападения на бывшего начальника ГИБДД Ростовской области предстанет перед судом

Фото: ГИБДД Ростовской области

В Ростове будут судить одного из участников нападения на экс-начальника ГИБДД Ростовской области Сергея Моргачева. Магомеда Гаджиева обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное по найму, группой лиц по предварительному сговору».По версии следствия, заместитель Моргачева Александр Оцимик в феврале 2014 года хотел занять должность начальника. Поэтому обратился к некоему Артуру Шахбазяну и попросил его за 500 тысяч рублей избить шефа.Тот предложил трем своим братьям, Курбану Изудинову, Тимуру Абдулаеву и Магомеду Гаджиеву подзаработать и позвал с собой на дело. Утром 25 марта того же года они приехали к Моргачеву и сильно избили его рукоятями для топора и кувалды.Оцимика, Изудинова, Шахбазяна и Гаджиева давно осудили. А Магомед до декабря 2021 года был в розыске.